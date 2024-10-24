ВСУ потеряли более 26 тыс. военных за время боевых действий в Курской области

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за время боевых действий на курском направлении 26 222 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял 26 222 военнослужащих, 176 танков, 93 боевые машины пехоты, 104 бронетранспортера, 995 боевых бронированных машин, 683 автомобиля, 226 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 9 HIMARS и 6 MLRS производства США, 9 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 5 транспортно-заряжающих машин, 56 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, 3 РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины», — сказали там.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.