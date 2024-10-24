ВСУ потеряли более 26 тыс. военных за время боевых действий в Курской области
15:00 24.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за время боевых действий на курском направлении 26 222 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял 26 222 военнослужащих, 176 танков, 93 боевые машины пехоты, 104 бронетранспортера, 995 боевых бронированных машин, 683 автомобиля, 226 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 9 HIMARS и 6 MLRS производства США, 9 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 5 транспортно-заряжающих машин, 56 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, 3 РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины», — сказали там.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
НОВОСТИ
- 14:32 24.10.2024
- За сутки ВСУ на курском направлении потеряли до 280 военных, 8 сдались в плен
- 14:12 24.10.2024
- Федеральный бюджет РФ готовили исходя из ключевой ставки ЦБ в 15,1% — Силуанов
- 14:00 24.10.2024
- Конфликт на Украине происходит к огромному сожалению для России — Путин
- 13:32 24.10.2024
- БРИКС может приблизить конец доминирования коллективного Запада — Лукашенко
- 13:20 24.10.2024
- Силы ПВО за сутки сбили 77 украинских беспилотников самолетного типа — МО РФ
- 13:05 24.10.2024
- Страны БРИКС должны стать стабилизирующей силой в мире — Си Цзиньпин
- 13:00 24.10.2024
- Доля экологически чистой энергогенерации в РФ составляет 85% — Путин
- 12:32 24.10.2024
- Зерновая биржа позволит обезопасить торговлю в БРИКС от внешних рисков — Путин
- 12:20 24.10.2024
- На Украине заявили о переходе к «наступательной украинизации» общественной жизни
- 12:05 24.10.2024
- Переход к многополярному миру тормозят силы, привыкшие доминировать над всем и вся — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать