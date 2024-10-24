0
0
14
НОВОСТИ

ВСУ потеряли более 26 тыс. военных за время боевых действий в Курской области

15:00 24.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за время боевых действий на курском направлении 26 222 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял 26 222 военнослужащих, 176 танков, 93 боевые машины пехоты, 104 бронетранспортера, 995 боевых бронированных машин, 683 автомобиля, 226 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 9 HIMARS и 6 MLRS производства США, 9 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 5 транспортно-заряжающих машин, 56 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, 3 РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины», — сказали там.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 24.10.2024
За сутки ВСУ на курском направлении потеряли до 280 военных, 8 сдались в плен
0
114
14:12 24.10.2024
Федеральный бюджет РФ готовили исходя из ключевой ставки ЦБ в 15,1% — Силуанов
0
140
14:00 24.10.2024
Конфликт на Украине происходит к огромному сожалению для России — Путин
0
189
13:32 24.10.2024
БРИКС может приблизить конец доминирования коллективного Запада — Лукашенко
0
201
13:20 24.10.2024
Силы ПВО за сутки сбили 77 украинских беспилотников самолетного типа — МО РФ
0
220
13:05 24.10.2024
Страны БРИКС должны стать стабилизирующей силой в мире — Си Цзиньпин
0
228
13:00 24.10.2024
Доля экологически чистой энергогенерации в РФ составляет 85% — Путин
0
225
12:32 24.10.2024
Зерновая биржа позволит обезопасить торговлю в БРИКС от внешних рисков — Путин
0
252
12:20 24.10.2024
На Украине заявили о переходе к «наступательной украинизации» общественной жизни
0
297
12:05 24.10.2024
Переход к многополярному миру тормозят силы, привыкшие доминировать над всем и вся — Путин
0
279

Возврат к списку