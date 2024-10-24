Медведев словами bóbr kurwa прокомментировал планы Варшавы выслать посла РФ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал закрытие Польшей генконсульства РФ в Познани, напомнив о практике «быстрого правосудия» для послов из вражеских стран и убийстве германского посла Вильгельма фон Мирбаха в Москве в 1918 году.

«Эти поляки нарываются на неприятности. Они закрывают наше консульство и подумывают о высылке нашего посла», — возмутился Медведев.

«В 1920-х годах правосудие было быстрым для посланников из вражеских стран. [Чекисты Николай] Андреев, [Яков] Блюмкин и [ликвидированный ими] бедный немецкий посол фон Мирбах — вот примеры», — напомнил зампред СБ РФ. И завершил публикацию отсылкой к известному мему польского происхождения: «Bóbr kurwa».