Путин констатировал смену пост-Бреттон-Вудской системы, основанной на долларе
16:12 24.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин указал на естественные изменения в мировой экономике, которые включают в себя прекращение лидерства США. По оценке главы государства, важно придать этой трансформации «цивилизованный характер».
Речь об этом зашла на заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс». «Теперь ситуация в мировой экономике естественным образом меняется. Я хочу это сказать и подчеркнуть — естественным образом. И наша общая задача заключается в том, чтобы придать этим неизбежным изменениям и трансформациям цивилизованный характер», — ответил Путин президенту Боливии Луису Арсе, который в своей речи упомянул Бреттон-Вудскую систему.
Президент РФ напомнил, что Бреттон-Вудская система в свое время была положена в основу международной финансовой системы. «Напомню, что стабильность доллара обеспечивалась тогда в том числе привязкой к золоту. Но были потом и Ямайские соглашения, которые отстегнули доллар от золота, и единственной гарантией стабильности этой мировой валюты стала стабильность одной экономики — экономики Соединенных Штатов, ее мощи и доминирования в мире», — указал российский лидер.
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