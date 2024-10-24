Путин констатировал смену пост-Бреттон-Вудской системы, основанной на долларе

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин указал на естественные изменения в мировой экономике, которые включают в себя прекращение лидерства США. По оценке главы государства, важно придать этой трансформации «цивилизованный характер».

Речь об этом зашла на заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс». «Теперь ситуация в мировой экономике естественным образом меняется. Я хочу это сказать и подчеркнуть — естественным образом. И наша общая задача заключается в том, чтобы придать этим неизбежным изменениям и трансформациям цивилизованный характер», — ответил Путин президенту Боливии Луису Арсе, который в своей речи упомянул Бреттон-Вудскую систему.

Президент РФ напомнил, что Бреттон-Вудская система в свое время была положена в основу международной финансовой системы. «Напомню, что стабильность доллара обеспечивалась тогда в том числе привязкой к золоту. Но были потом и Ямайские соглашения, которые отстегнули доллар от золота, и единственной гарантией стабильности этой мировой валюты стала стабильность одной экономики — экономики Соединенных Штатов, ее мощи и доминирования в мире», — указал российский лидер.