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Разведка США рекомендовала не разрешать удары по РФ дальнобойным оружием — Fox News

16:32 24.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведывательное сообщество США и Пентагон рекомендовали руководству страны не снимать ограничения на использование американских дальнобойных ракет ATACMS для поражения целей в глубине России. Об этом сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По его данным, американские военные и разведчики сочли, что подобный шаг не изменил бы хода конфликта в выгодном для Украины направлении, так как Россия якобы уже переместила большинство уязвимых целей за пределы досягаемости ракет ATACMS. К тому же отправка на Украину достаточного запаса этих ракет негативным образом сказалась бы на безопасности самих США, пояснил собеседник телеканала.

Источник Fox News добавил, что Вашингтон опасается снимать ограничения на использование ATACMS из опасений эскалации отношений с Россией, обладающей ядерным оружием. «Было бы безответственным не принимать во внимание [возможные ответные] действия России», — заключил он.

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