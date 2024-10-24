РКН заблокирует 4,5 млн сим-карт иностранцев, не подтвердивших данные у операторов связи
17:00 24.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роскомнадзор заблокирует 4,5 млн сим-карт иностранцев, которые не прошли повторную идентификацию в офисах операторов связи РФ. Об этом сообщили ТАСС представители Роскомнадзора в кулуарах форума «Спектр».
Как пояснили в ведомстве, в 2024 году Роскомнадзор провел анализ данных о сим-картах операторов мобильной связи и выявил 26 млн телефонных номеров, зарегистрированных на 11,5 млн иностранных граждан и лиц без гражданства. В соответствии с согласованным с операторами связи планом проводится повторная идентификация всех иностранных граждан с помощью специальной системы, созданной Роскомнадзором.
«На сегодняшний день повторную идентификацию в офисах операторов связи прошли около 3,8 млн иностранных граждан, владеющих в общей сложности 8,2 млн номеров. 4,5 млн сим-карт, чьи владельцы не явились в офисы в установленное время и не прошли проверку данных, будут заблокированы», — сообщили представители ведомства.
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