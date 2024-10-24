Зеленский «уперся напрочь» и не хочет мира, заявил Лукашенко

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет мира и «уперся напрочь», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Если раньше мы говорили, что мир на Украине возможен при согласии коллективного Запада, то сейчас они хотят больше мира, чем Володя Зеленский. Он уперся напрочь», — сказал Лукашенко в интервью «Известиям» на полях саммита БРИКС.