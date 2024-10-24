Более 15 тысяч москвичей войдут в волонтерский корпус 80-й годовщины Победы — Сергунина

18:08

В Москве начал работать первый в России центр подготовки Международного волонтерского корпуса 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем будут обучаться добровольцы, желающие помогать в организации мероприятий и акций, связанных с круглой датой. Подать заявку на участие можно на сайте Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» волонтерыпобеды.рф. «Московский филиал станет флагманским, такие же центры появятся по всей России и в других странах, например в Сербии. В столице планируется привлечь больше 15 тыс. волонтеров», – заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Обучение будет организовано на площадке «Доброе место. СЗАО» ресурсного центра «Мосволонтер» по адресу ул. Аэродромная, д. 6.

Присоединиться к числу добровольцев смогут горожане старше 14 лет. Волонтеры будут встречать на вокзалах и в аэропортах почетных гостей, главные из которых – ветераны, помогать им добраться до гостиниц, а затем будут сопровождать их на торжественных мероприятиях.