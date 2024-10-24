Более 15 тысяч москвичей войдут в волонтерский корпус 80-й годовщины Победы — Сергунина
18:08 24.10.2024
В Москве начал работать первый в России центр подготовки Международного волонтерского корпуса 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем будут обучаться добровольцы, желающие помогать в организации мероприятий и акций, связанных с круглой датой. Подать заявку на участие можно на сайте Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» волонтерыпобеды.рф. «Московский филиал станет флагманским, такие же центры появятся по всей России и в других странах, например в Сербии. В столице планируется привлечь больше 15 тыс. волонтеров», – заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.
Обучение будет организовано на площадке «Доброе место. СЗАО» ресурсного центра «Мосволонтер» по адресу ул. Аэродромная, д. 6.
Присоединиться к числу добровольцев смогут горожане старше 14 лет. Волонтеры будут встречать на вокзалах и в аэропортах почетных гостей, главные из которых – ветераны, помогать им добраться до гостиниц, а затем будут сопровождать их на торжественных мероприятиях.
НОВОСТИ
- 19:05 24.10.2024
- Путин прокомментировал опубликованные Сеулом «спутниковые снимки» с якобы военными КНДР в России
- 19:05 24.10.2024
- Альтернативу системе SWIFT страны БРИКС пока не создают - Путин
- 19:00 24.10.2024
- Около 2 тысяч военных ВСУ попали в окружение в Курской области - Путин
- 18:55 24.10.2024
- Путин: Мы подтвердили, что БРИКС не замкнутый формат, он открыт для всех, кто разделяет ценности БРИКС
- 18:45 24.10.2024
- Европейский отдел МВФ указал на причины ухудшения перспектив экономического развития континента
- 17:59 24.10.2024
- Гран-при за ИИ: Москва стала лауреатом национальной премии «Умный город»
- 17:40 24.10.2024
- США продолжат обсуждать с Украиной идею ударов вглубь РФ — Белый дом
- 17:12 24.10.2024
- Зеленский «уперся напрочь» и не хочет мира, заявил Лукашенко
- 17:00 24.10.2024
- РКН заблокирует 4,5 млн сим-карт иностранцев, не подтвердивших данные у операторов связи
- 16:32 24.10.2024
- Разведка США рекомендовала не разрешать удары по РФ дальнобойным оружием — Fox News
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать