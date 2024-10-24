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Путин: Мы подтвердили, что БРИКС не замкнутый формат, он открыт для всех, кто разделяет ценности БРИКС

18:55 24.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

БРИКС не является замкнутым форматом, объединение открыто всем, кто разделяет его ценности. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

«Мы подтвердили, что БРИКС не замкнутый сам по себе формат, он открыт для всех, кто разделяет ценности БРИКС. И его члены готовы работать над поиском совместных решений без диктата извне или попыток навязать кому бы то ни было только какие-то узкие подходы, — отметил президент РФ. — БРИКС не может не откликнуться на растущий запрос в мире именно на такое сотрудничество».

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