Альтернативу системе SWIFT страны БРИКС пока не создают - Путин

19:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны БРИКС пока не создают отдельную платежную систему, которая бы стала альтернативой SWIFT, а используют российскую систему обмена финансовой информацией и системы других стран — участниц группы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

«Что касается SWIFT и каких-то альтернатив — мы не создавали и не создаем никому альтернатив. Но тем не менее, вопрос очень важный на сегодняшний день. И одна из ключевых проблем — это проблема расчетов. И поэтому мы идем по пути использования национальных валют, это хорошо известно», — сказал он.