Путин прокомментировал опубликованные Сеулом «спутниковые снимки» с якобы военными КНДР в России

19:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал опубликованные Сеулом «спутниковые снимки», которые якобы говорят о присутствии в России военных из КНДР.

Российскому лидеру задали вопрос об этом на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани. «Снимки — они вещь серьезная, если есть снимки, значит, они чего-то отражают», — заметил Путин.