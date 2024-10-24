Заявления Трампа о стремлении сделать все для окончания конфликта на Украине Путин считает искренними
20:00 24.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин считает искренними заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о желании урегулировать конфликт на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
«То, о чем говорил господин Трамп совсем недавно, и то, что я слышал — он говорил о стремлении сделать все для того, чтобы закончить конфликт на Украине. Мне кажется, что он говорит это искренне. И заявления подобного рода, от кого бы они не исходили, мы, конечно, приветствуем», — отметил он.
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