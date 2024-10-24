Глава Генштаба ЦАХАЛ: На севере есть возможность добиться энергичного финала

20:15 Источник: Интерфакс

Успешные действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против движения "Хезболл" дают надежды на быстрое окончание боевых действий возле северных границ Израиля, заявил в четверг глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

"На севере есть возможность добиться энергичного финала. Мы основательно разгромили высшее командование "Хезболлы", - приводятся слова Халеви в Telegram-канале ЦАХАЛ.