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НОВОСТИ

Никто в Грузии не собирается совершать госпереворот - президент Саломе Зурабишвили

20:30 24.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никто не планирует в Грузии совершать государственный переворот по итогам парламентских выборов, а тем более врываться в здание Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на пресс-конференции.

«Никто, а в первую очередь я, не планирует устраивать тут переворот. Здание ЦИК может стоять на месте и пусть позаботится о публикации реальных итогов выборов», — сказала Зурабишвили.

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