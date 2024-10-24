Аббас: Палестинцы никогда не уйдут из Газы, как никогда не уйдут с западного берега реки Иордан
21:00 24.10.2024 Источник: Интерфакс
Палестина надеется, что сможет достичь приостановки боевых действий в секторе Газа, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас.
"Чего мы хотим? Лишь приостановки боевых действий. Это то, к чему призывают в принципе все. Мы надеемся, что сможем этого достичь, и после этого начать доставку гуманитарной помощи", - сказал Аббас в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Есть еще важный момент, который следует затронуть. Палестинцы никогда не уйдут из Газы, как никогда не уйдут с западного берега реки Иордан. Это важная вещь", - подчеркнул он.
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