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Коллапс энергосистемы Кубы власти связывают с действиями США по экономической блокаде острова

22:00 24.10.2024 Источник: Интерфакс

Власти Кубы связывают недавний коллапс энергетической системы страны с экономической блокадой со стороны США.

"Предпринимаемые США чрезвычайные меры экономической войны в отношении Кубы препятствуют тому, чтобы страна получала топливо, инвестиции, а также комплектующие, необходимые для поддержания работоспособности тепловых электростанций, на которых вырабатываются основные объемы электроэнергии на острове", - приводит агентство ЭФЭ выдержку из речи министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса на саммите БРИКС в четверг.

Министр отметил, что "лишь за год США пресекли поставки топлива для энергосистемы Кубы 53 судам и 27 компаниям".

"Присвоение наших финансовых ресурсов и препятствия нашим банковским переводам из-за блокады, а также сложные метеорологические условия стали причиной коллапса энергосистемы, который произошел в прошлую пятницу", - сказал Родригес.

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