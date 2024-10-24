Коллапс энергосистемы Кубы власти связывают с действиями США по экономической блокаде острова
22:00 24.10.2024 Источник: Интерфакс
Власти Кубы связывают недавний коллапс энергетической системы страны с экономической блокадой со стороны США.
"Предпринимаемые США чрезвычайные меры экономической войны в отношении Кубы препятствуют тому, чтобы страна получала топливо, инвестиции, а также комплектующие, необходимые для поддержания работоспособности тепловых электростанций, на которых вырабатываются основные объемы электроэнергии на острове", - приводит агентство ЭФЭ выдержку из речи министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса на саммите БРИКС в четверг.
Министр отметил, что "лишь за год США пресекли поставки топлива для энергосистемы Кубы 53 судам и 27 компаниям".
"Присвоение наших финансовых ресурсов и препятствия нашим банковским переводам из-за блокады, а также сложные метеорологические условия стали причиной коллапса энергосистемы, который произошел в прошлую пятницу", - сказал Родригес.
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