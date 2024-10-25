Семь БПЛА и малоразмерный воздушный шар сбиты за ночь над регионами РФ
09:00 25.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили семь украинских БПЛА над акваторией Азовского моря, Белгородской, Брянской областями и малоразмерный воздушный шар над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа и малоразмерного воздушного шара по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три украинских БПЛА над акваторией Азовского моря, три БПЛА над территорией Белгородской области, один БПЛА над территорией Брянской области и один малоразмерный воздушный шар уничтожен над территорией Ростовской области», — сказали в ведомстве.
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