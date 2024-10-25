РФ показывает рост экономики вопреки трудностям, это пример для Вьетнама — премьер

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия демонстрирует уверенный рост экономики вопреки внешним трудностям, это говорит о ее самодостаточности и показывает пример для Вьетнама. Об этом заявил вьетнамский премьер-министр Фам Минь Чинь на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС.

«Позвольте поздравить Россию. Несмотря на то что вы сталкиваетесь со многими трудностями, вы продолжаете показывать очень впечатляющий экономический рост, это выше среднестатистического уровня развития во всем мире, это подтверждает внутренние возможности и самостоятельность вашей экономики и возможности развития в вашей стране. И с каждым днем вы укрепляете вашу роль, положение и репутацию во всем мире», — отметил вьетнамский премьер.

По его словам, это «показывает русский характер, природу, культуру и ценности». «Вы никогда не подчинитесь всем трудностям, испытаниям, любым врагам. Это показывает пример для нас», — подчеркнул глава правительства Вьетнама.