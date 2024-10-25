0
0
84
НОВОСТИ

РФ показывает рост экономики вопреки трудностям, это пример для Вьетнама — премьер

09:05 25.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия демонстрирует уверенный рост экономики вопреки внешним трудностям, это говорит о ее самодостаточности и показывает пример для Вьетнама. Об этом заявил вьетнамский премьер-министр Фам Минь Чинь на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС.

«Позвольте поздравить Россию. Несмотря на то что вы сталкиваетесь со многими трудностями, вы продолжаете показывать очень впечатляющий экономический рост, это выше среднестатистического уровня развития во всем мире, это подтверждает внутренние возможности и самостоятельность вашей экономики и возможности развития в вашей стране. И с каждым днем вы укрепляете вашу роль, положение и репутацию во всем мире», — отметил вьетнамский премьер.

По его словам, это «показывает русский характер, природу, культуру и ценности». «Вы никогда не подчинитесь всем трудностям, испытаниям, любым врагам. Это показывает пример для нас», — подчеркнул глава правительства Вьетнама.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
8586
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
9004
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
8453
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
8691
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
8600
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
8625
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
8580
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
8617
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
8539
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
8524

Возврат к списку