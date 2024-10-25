В Коркине задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе по людям

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека госпитализированы в Коркине Челябинской области, где произошли общественные волнения после убийства женщины-таксиста. Их состояние стабильное, оказана вся необходимая помощь, сообщила пресс-служба правительства Челябинской области.

«Госпитализированы двое пострадавших. Их состояние стабильное, оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали в Коркине Челябинской области местного жителя, который подозревается в стрельбе по двум мужчинам. Возбуждено дело о покушении на убийство, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.



«В Челябинской области задержан местный житель, подозреваемый в покушении на убийство двух мужчин. Следователем следственного отдела по городу Коркино регионального следственного управления возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц)», — говорится в сообщении.