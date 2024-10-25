Индонезия хотела бы вступить в БРИКС — МИД

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Индонезии на встрече в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» в рамках 16-го саммита объединения выразили желание вступить в БРИКС. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел страны.

«Индонезия выразила желание присоединиться к БРИКС на встрече „БРИКС плюс“ в Казани», — указывается в тексте.