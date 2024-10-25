Запад пока не понимает, что одолеть Россию нереально — Вулин

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад пока не понимает, что не сможет одолеть Россию — это нереально. Об этом заявил в интервью ТАСС вице-премьер Сербии Александар Вулин.

«Я очень беспокоен тем, что Запад не ищет мира. Они ищут военного поражения России. Но это не происходит, это невозможно. Нельзя одолеть военным путем ядерную сверхдержаву. Это просто нереально, — сказал он. — В конце концов они поймут, что ошибаются».