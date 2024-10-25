Запад пока не понимает, что одолеть Россию нереально — Вулин
10:00 25.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запад пока не понимает, что не сможет одолеть Россию — это нереально. Об этом заявил в интервью ТАСС вице-премьер Сербии Александар Вулин.
«Я очень беспокоен тем, что Запад не ищет мира. Они ищут военного поражения России. Но это не происходит, это невозможно. Нельзя одолеть военным путем ядерную сверхдержаву. Это просто нереально, — сказал он. — В конце концов они поймут, что ошибаются».
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать