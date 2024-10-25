Квоту на наем квалифицированных иностранных специалистов предложили поднять в 1,5 раза
10:05 25.10.2024 Источник: РБК
В 2025 году квота на привлечение квалифицированных иностранных работников, прибывающих на основании визы, составит 234,9 тыс. человек. Это следует из проекта постановления правительства, разработанного Минтрудом (соответствующие материалы, подписанные замминистра труда и социальной защиты Дмитрием Платыгиным есть у РБК, их подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием). Для сравнения: в 2024 году потребность в найме визовых мигрантов оценивалась в полтора раза ниже и составляла 155,9 тыс. человек, в 2023 году — 124 тыс. человек.
Среди причин привлечения иностранной рабочей силы в проекте постановления значатся отсутствие необходимых кадров в регионах и ввод импортного оборудования, нуждающегося в обслуживании и наладке.
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