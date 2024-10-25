150 человек вышли на улицы в Коркине с требованиями наказать виновных в убийстве женщины

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 150 местных жителей накануне вышли на улицы в городе Коркино Челябинской области, где была убита женщина-таксист, с требованиями наказать виновных. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства области.

«Убийство вызвало волнения местных жителей, требующих наказания виновных в совершенном преступлении. Всего на улицы города Коркино вышло около 150 человек. На месте в течение дня работали представители администрации округа, исполнительных органов Челябинской области, была организована разъяснительная работа с населением и участниками волнений», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, ночью ситуация в Коркине полностью стабилизировалась, жители, вышедшие на сход, вернулись в свои дома. В настоящее время в Коркине проводится патрулирование сотрудниками правоохранительных органов. Идет профилактическая работа с населением.

«Органы государственной власти и местного самоуправления обращаются к жителям Коркинского округа и близлежащих районов с просьбой не поддаваться на провокационные призывы к противоправным действиям. Во всех фактах правоохранительные органы досконально разберутся, виновные понесут заслуженное наказание», — отмечается в сообщении.