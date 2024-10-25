Литва начнет демонтаж линий электропередачи с Россией весной 2025 года
11:00 25.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Литва приступит к демонтажу линий электропередачи с Россией и Белоруссией весной 2025 года. Об этом сообщил оператор электросетей балтийской республики Litgrid.
«Все линии на российском и белорусском направлениях будут отключены 8 февраля, когда прекратится действие договора о электроснабжении в рамках единой электроэнергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ). Вслед за этим весной начнется снос ненужной инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Правительство Литвы исключило на этой неделе линии электропередачи с РФ и Белоруссией из списка объектов, важных для национальной безопасности. Как отметило в своем представлении Минэнерго, соединения с Калининградской областью и Белоруссией после синхронизации электросетей Литвы с континентальной Европой становятся ненужными для дальнейшей работы электрохозяйства страны.
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