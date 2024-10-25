ВСУ потеряли стабильное управление над окруженными подразделениями под Курском — Путин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки деблокировать окружение своих подразделений в Курской области, но уже потеряли стабильное управление над ними. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «60 минут», анонс которого был показан на канале «Россия-1».

Накануне глава государства сообщил, что в Курской области окружены порядка 2 тыс. украинских военных.

«В настоящее время предпринимаются попытки деблокировать. Люди, которые находятся в окружении, они даже не очень понимают, что они в окружении. Потому что, судя по той информации, которой мы располагаем, такое стабильное управление войсками потеряно», — сказал президент РФ.