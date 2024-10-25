Насилие Израиля можно остановить введением оружейного эмбарго — Эрдоган

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что остановить насилие Израиля возможно введением против него эмбарго на поставки оружия.

«Чтобы остановить Израиль, чтобы помешать ему убивать младенцев, детей, матерей и отцов, мы должны предотвратить доступ к оружию. В настоящее время многие страны, особенно Америка и Германия, к сожалению, поддерживают Израиль, чтобы он продолжал массовые убийства с помощью оружия, которое они предоставляют. Мы выступили с инициативой в ООН найти решение этой проблемы и ввести всеобъемлющее эмбарго на поставки оружия Израилю. Число тех, кто поддерживает этот призыв, растет с каждым днем. Мы надеемся, что <…> добьемся успеха в этой инициативе и откроем дверь к прочному миру», — сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Казани, где он принял участие в саммите БРИКС. Его высказывания приводит агентство Anadolu.