Кандидат в президенты Молдавии Кику обратился в суд с требованием аннулировать выборы
12:05 25.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кандидат в президенты Молдавии экс-премьер Ион Кику обратился в суд с требованием аннулировать прошедшие 20 октября выборы президента, которые, по его данным, были проведены с грубыми нарушениями.
«Требуем аннулировать решение ЦИК <…> о подведении итогов голосования на выборах президента Республики Молдова 20 октября 2024 года и организации второго тура выборов. Это обращение было направлено в Апелляционную палату», — сказал Кику на брифинге.
НОВОСТИ
- 12:20 25.10.2024
- Смертность от туберкулеза в России снизилась в 6 раз за 20 лет — Мурашко
- 12:00 25.10.2024
- Насилие Израиля можно остановить введением оружейного эмбарго — Эрдоган
- 11:32 25.10.2024
- Президент Мальдив на 50% сократил свою зарплату в рамках экономии госрасходов
- 11:20 25.10.2024
- Число вновь выявляемых случаев ВИЧ-инфекции в РФ снизилось в 1,5 раза за 10 лет — Мурашко
- 11:05 25.10.2024
- ВСУ потеряли стабильное управление над окруженными подразделениями под Курском — Путин
- 11:02 25.10.2024
- Сбер представил нейросетевую модель GigaChat MAX
- 11:00 25.10.2024
- Литва начнет демонтаж линий электропередачи с Россией весной 2025 года
- 10:32 25.10.2024
- 150 человек вышли на улицы в Коркине с требованиями наказать виновных в убийстве женщины
- 10:20 25.10.2024
- МУС хочет наказать Монголию за отказ арестовать Путина
- 10:05 25.10.2024
- Квоту на наем квалифицированных иностранных специалистов предложили поднять в 1,5 раза
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать