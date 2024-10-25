Кандидат в президенты Молдавии Кику обратился в суд с требованием аннулировать выборы

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты Молдавии экс-премьер Ион Кику обратился в суд с требованием аннулировать прошедшие 20 октября выборы президента, которые, по его данным, были проведены с грубыми нарушениями.

«Требуем аннулировать решение ЦИК <…> о подведении итогов голосования на выборах президента Республики Молдова 20 октября 2024 года и организации второго тура выборов. Это обращение было направлено в Апелляционную палату», — сказал Кику на брифинге.