Киев дважды выходил на РФ через Турцию с инициативами и тут же отказывался от них — Путин
12:32 25.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина уже дважды через посредничество Турции обращалась к России с предложениями, но сразу же отказывалась от своих же инициатив. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
«Турецкие наши партнеры <…> неоднократно уже выходили к нам с предложением по некоторым инициативам, как они говорили, с украинской стороны», — отметил президент РФ.
«Но, когда мы соглашались, выяснялось, что украинская сторона уже успела отказаться. Так было дважды», — поделился российский лидер.
НОВОСТИ
- 12:20 25.10.2024
- Смертность от туберкулеза в России снизилась в 6 раз за 20 лет — Мурашко
- 12:05 25.10.2024
- Кандидат в президенты Молдавии Кику обратился в суд с требованием аннулировать выборы
- 12:00 25.10.2024
- Насилие Израиля можно остановить введением оружейного эмбарго — Эрдоган
- 11:32 25.10.2024
- Президент Мальдив на 50% сократил свою зарплату в рамках экономии госрасходов
- 11:20 25.10.2024
- Число вновь выявляемых случаев ВИЧ-инфекции в РФ снизилось в 1,5 раза за 10 лет — Мурашко
- 11:05 25.10.2024
- ВСУ потеряли стабильное управление над окруженными подразделениями под Курском — Путин
- 11:02 25.10.2024
- Сбер представил нейросетевую модель GigaChat MAX
- 11:00 25.10.2024
- Литва начнет демонтаж линий электропередачи с Россией весной 2025 года
- 10:32 25.10.2024
- 150 человек вышли на улицы в Коркине с требованиями наказать виновных в убийстве женщины
- 10:20 25.10.2024
- МУС хочет наказать Монголию за отказ арестовать Путина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать