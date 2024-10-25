Киев дважды выходил на РФ через Турцию с инициативами и тут же отказывался от них — Путин

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина уже дважды через посредничество Турции обращалась к России с предложениями, но сразу же отказывалась от своих же инициатив. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Турецкие наши партнеры <…> неоднократно уже выходили к нам с предложением по некоторым инициативам, как они говорили, с украинской стороны», — отметил президент РФ.

«Но, когда мы соглашались, выяснялось, что украинская сторона уже успела отказаться. Так было дважды», — поделился российский лидер.