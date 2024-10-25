Премьер Эстонии выступил за запрет на голосование всем живущим в стране гражданам РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Эстонии и председатель правящей Партии реформ Кристен Михал призвал лишить активного избирательного права на муниципальных выборах всех проживающих в балтийской республике граждан РФ.

«Мы (Партия реформ — прим. ТАСС) в течение долгого времени очень ясно выражали свою позицию. Во-первых, мы хотим [законодательные] изменения — граждане России и Белоруссии не должны решать здесь вопросы на местных выборах. Их право голоса необходимо приостановить или лишить их его. Чем яснее и юридически конкретнее это будет сделано, тем лучше», — приводит слова премьера портал эстонского гостелерадио ERR.

Михал отметил, что Партия реформ «готова оформить этот шаг как в виде поправок к закону, так и в виде внесения изменений в Конституцию Эстонии». «Мы оценим возможный общий знаменатель и каков он может быть среди парламентских [политических] сил, потому что не секрет, что большинство в парламенте занимает ту же позицию, что и Партия реформ: граждан России и Белоруссии следует лишить права голосовать на местных выборах», — добавил он.