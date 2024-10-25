В Петербурге злоумышленник с ножом напал на посетителей супермаркета, есть пострадавшие

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Злоумышленник с ножом напал на посетителей супермаркета в Санкт-Петербурге, есть пострадавшие, им оказывается первая помощь. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии в своем телеграм-канале.

«В Санкт-Петербурге прибывшим нарядом вневедомственной охраны Росгвардии оказывается первая помощь пострадавшим в супермаркете в ходе нападения злоумышленника с ножом», — говорится в сообщении.