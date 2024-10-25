Банк России резко повысил ключевую ставку — на 2 п. п., до рекордного уровня 21% годовых
14:00 25.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России резко повысил ключевую ставку на 2 п. п., до рекордного уровня 21% годовых, указав на возможность ее дальнейшего повышения на ближайшем заседании. Это следует из пресс-релиза регулятора по итогам заседания совета директоров.
«Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б. п., до 21,00% годовых. Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты. Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики для того, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания», — указал ЦБ.
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