14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России резко повысил ключевую ставку на 2 п. п., до рекордного уровня 21% годовых, указав на возможность ее дальнейшего повышения на ближайшем заседании. Это следует из пресс-релиза регулятора по итогам заседания совета директоров.

«Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б. п., до 21,00% годовых. Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты. Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики для того, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания», — указал ЦБ.