В Москве внедрят электронные удостоверения для иностранцев — Собянин
14:55 25.10.2024
В российской столице с 2025 года начнут выдавать электронные удостоверения иностранных граждан. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, «электронный паспорт» будет введен в рамках эксперимента, на основании федерального закона. Он позволит получить всю актуальную информацию о гражданах, прибывающих в Россию из безвизовых стран.
«В электронное удостоверение иностранного гражданина будет “закачана” вся информация: когда приехал, какие биометрические данные, где он работает, где прописан, где зарегистрирован и так далее, - говорит Сергей Собянин. -Соответственно, у полиции, когда она проводит рейды, есть соответствующее считывающее устройство, на котором можно проверить эти данные».
Сотрудники полиции в первую очередь будут проверять у мигрантов именно электронное удостоверение и, если с документом возникнут проблемы, правоохранители будут обязаны принимать соответствующие меры. Как заявил мэр, полицейский не сможет отпустить человека, если увидит, что при проверке его документов загорелся красный сигнал - значит, человек находится в розыске, просрочил время пребывания или нарушил миграционный режим.
По данным Сергея Собянина, с 2025 года в рамках эксперимента на Московском авиационном узле будет введен биометрический контроль для тех прибывающих иностранцев, которым не требуется виза для въезда в Россию. Граждан из безвизовых стран будут фотографировать и снимать у них отпечатки пальцев, что стало возможно благодаря принятию соответствующего федерального закона. Как считает Собянин, введение биометрии для всех приезжающих в Россию позволит сотрудникам полиции выйти на новый уровень раскрываемости преступлений.
НОВОСТИ
- 15:12 25.10.2024
- ВСУ потеряли за неделю на всех направлениях СВО свыше 15,6 тыс. человек
- 15:00 25.10.2024
- РФ отмечает попытки Запада вмешаться в электоральные процессы в Грузии и Молдавии — Песков
- 14:32 25.10.2024
- ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на 2024 г. до 8-8,5%
- 14:12 25.10.2024
- В плен за неделю сдались 55 украинских военных — МО РФ
- 14:00 25.10.2024
- Банк России резко повысил ключевую ставку — на 2 п. п., до рекордного уровня 21% годовых
- 13:32 25.10.2024
- В Петербурге злоумышленник с ножом напал на посетителей супермаркета, есть пострадавшие
- 13:20 25.10.2024
- Премьер Эстонии выступил за запрет на голосование всем живущим в стране гражданам РФ
- 13:05 25.10.2024
- Глава МИД Испании назвал правильным поддержание отношений с Израилем и Россией
- 13:00 25.10.2024
- Более 40% поляков недовольны внутриполитической ситуацией в стране — опрос
- 12:32 25.10.2024
- Киев дважды выходил на РФ через Турцию с инициативами и тут же отказывался от них — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать