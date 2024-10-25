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НОВОСТИ

В Москве внедрят электронные удостоверения для иностранцев — Собянин

14:55 25.10.2024

В российской столице с 2025 года начнут выдавать электронные удостоверения иностранных граждан. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, «электронный паспорт» будет введен в рамках эксперимента, на основании федерального закона. Он позволит получить всю актуальную информацию о гражданах, прибывающих в Россию из безвизовых стран.

«В электронное удостоверение иностранного гражданина будет “закачана” вся информация: когда приехал, какие биометрические данные, где он работает, где прописан, где зарегистрирован и так далее, - говорит Сергей Собянин. -Соответственно, у полиции, когда она проводит рейды, есть соответствующее считывающее устройство, на котором можно проверить эти данные».

Сотрудники полиции в первую очередь будут проверять у мигрантов именно электронное удостоверение и, если с документом возникнут проблемы, правоохранители будут обязаны принимать соответствующие меры. Как заявил мэр, полицейский не сможет отпустить человека, если увидит, что при проверке его документов загорелся красный сигнал - значит, человек находится в розыске, просрочил время пребывания или нарушил миграционный режим.

По данным Сергея Собянина, с 2025 года в рамках эксперимента на Московском авиационном узле будет введен биометрический контроль для тех прибывающих иностранцев, которым не требуется виза для въезда в Россию. Граждан из безвизовых стран будут фотографировать и снимать у них отпечатки пальцев, что стало возможно благодаря принятию соответствующего федерального закона. Как считает Собянин, введение биометрии для всех приезжающих в Россию позволит сотрудникам полиции выйти на новый уровень раскрываемости преступлений.

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