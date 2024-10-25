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РФ отмечает попытки Запада вмешаться в электоральные процессы в Грузии и Молдавии — Песков

15:00 25.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия отмечает беспрецедентные попытки западных стран вмешаться в электоральные процессы в Грузии и Молдавии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим беспрецедентные попытки вмешательства со стороны Запада», — сказал он, комментируя выборы в Грузии и Молдавии.

«Они не только пытаются выкручивать руки Тбилиси, они буквально пытаются диктовать условия. Здесь, конечно, трудно себе представить как гордый грузинский народ терпит такие ультиматумы, которые каждый день сыплются в их адрес», — добавил Песков. «Что касается Молдавии, то здесь тоже от нас никакого вмешательства не было. Но тем не менее невооруженным глазом были видны труднообъяснимые изменения в динамике в подсчетах голосов в ходе референдума», — подчеркнул представитель Кремля.

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