В Кремле больше не воспринимают всерьез WSJ из-за лживых вбросов — Песков
16:00 25.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Газета The Wall Street Journal (WSJ), а также ряд других американских СМИ в последнее время публикуют много лживых вбросов, поэтому в Кремле их больше не воспринимают как авторитетные издания. Об этом заявил в общении с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, видели ли в Кремле публикацию WSJ о якобы передаче Россией спутниковых данных йеменским хуситам для ударов по торговым судам в Красном море, Песков ответил отрицательно.
«К сожалению, и в этом издании, и в других американских изданиях так много лживых вбросов в последнее время, что мы не имеем привычки первым делом за кофе читать эти издания, ибо не воспринимаем их больше как авторитетные, говорящие только правду газеты», — отметил пресс-секретарь главы российского государства.
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