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НОВОСТИ

ВСУ потеряли за сутки на курском направлении больше 300 человек, четверо сдались в плен

16:12 25.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на курском направлении более 300 человек, еще четверо сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены десять единиц бронетехники, в том числе танк, бронетранспортер и восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, пять минометов, три автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщили в МО РФ.

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