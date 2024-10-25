Зеленский отказал Гутерришу в визите на Украину после саммита БРИКС — СМИ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский отказал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в визите на Украину после того, как административный глава всемирной организации посетил саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источник в офисе Зеленского.

По словам собеседника агентства, генсек хотел посетить Украину после саммита, но в Киеве не приняли предложение. «Поэтому Гутерриша здесь не будет», — сказал он.