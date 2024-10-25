Над Курской, Брянской и Орловской областями уничтожены 9 украинских беспилотников — МО РФ
17:00 25.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять беспилотников над Курской, Брянской и Орловской областями, сообщили в Минобороны РФ.
«25 октября в период с 13:30 мск до 14:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА над территорией Курской области, три — над территорией Брянской области и два — над территорией Орловской области», — сказали там.
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