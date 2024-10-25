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НОВОСТИ

Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве женщины в Челябинской области

17:12 25.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд на два месяца арестовал жителя города Коркино, подозреваемого в убийстве женщины. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 24 декабря 2024 года», — сказано в сообщении.

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