Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве женщины в Челябинской области

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд на два месяца арестовал жителя города Коркино, подозреваемого в убийстве женщины. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 24 декабря 2024 года», — сказано в сообщении.