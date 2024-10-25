0
0
141
НОВОСТИ

На нужды СВО работает около 500 предприятий ОПК Москвы - Собянин

18:35 25.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 500 столичных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) работают на нужды специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил в беседе с журналистами ТАСС мэр Москвы Сергей Собянин.

«Около 500 предприятий ОПК работают на [нужды] СВО. Это значительная часть вообще всего российского ОПК, в том числе головные предприятия. Это конструкторские и проектные бюро, опытное производство, массовое производство», — сказал Собянин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:40 25.10.2024
Моди и Шольц считают, что применения ядерного оружия в конфликте на Украине неприемлемо
0
80
17:40 25.10.2024
Высокая ключевая ставка больше влияет на замедление инфляции, чем на экономику — ЦБ РФ
0
285
17:12 25.10.2024
Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве женщины в Челябинской области
0
295
17:00 25.10.2024
Над Курской, Брянской и Орловской областями уничтожены 9 украинских беспилотников — МО РФ
0
293
16:40 25.10.2024
Герман Греф: Критически важно иметь национальные модели искусственного интеллекта
0
323
16:32 25.10.2024
Зеленский отказал Гутерришу в визите на Украину после саммита БРИКС — СМИ
0
326
16:30 25.10.2024
В Подмосковье в 2025 году откроется первый государственный индустриальный парк в формате «все включено»
0
338
16:12 25.10.2024
ВСУ потеряли за сутки на курском направлении больше 300 человек, четверо сдались в плен
0
294
16:00 25.10.2024
В Кремле больше не воспринимают всерьез WSJ из-за лживых вбросов — Песков
0
341
15:32 25.10.2024
Саммит БРИКС стал очевидным дипломатическим успехом Путина — El País
0
431

Возврат к списку