На нужды СВО работает около 500 предприятий ОПК Москвы - Собянин
18:35 25.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Около 500 предприятий ОПК работают на [нужды] СВО. Это значительная часть вообще всего российского ОПК, в том числе головные предприятия. Это конструкторские и проектные бюро, опытное производство, массовое производство», — сказал Собянин.
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