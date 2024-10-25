На нужды СВО работает около 500 предприятий ОПК Москвы - Собянин

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 500 столичных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) работают на нужды специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил в беседе с журналистами ТАСС мэр Москвы Сергей Собянин.



«Около 500 предприятий ОПК работают на [нужды] СВО. Это значительная часть вообще всего российского ОПК, в том числе головные предприятия. Это конструкторские и проектные бюро, опытное производство, массовое производство», — сказал Собянин.



