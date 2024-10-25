За вступление Молдавии в ЕС проголосовали более 50% участников референдума - ЦИК
20:20 25.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Явка на конституционном референдуме соответствовала необходимым условиям. <…> За проголосовали 749 719 избирателей, против — 739 155 голосов. Всего действительными были признаны 1 488 874 бюллетеней», — зачитала проект постановления председатель ЦИК Анжелика Караман. Оно было принято единогласно. Постановление будет направлено на утверждение в Конституционный суд.
НОВОСТИ
- 21:35 25.10.2024
- Данные о якобы контактах Маска с Путиным не подтверждаются Белым домом
- 19:40 25.10.2024
- Моди и Шольц считают, что применения ядерного оружия в конфликте на Украине неприемлемо
- 18:35 25.10.2024
- На нужды СВО работает около 500 предприятий ОПК Москвы - Собянин
- 17:40 25.10.2024
- Высокая ключевая ставка больше влияет на замедление инфляции, чем на экономику — ЦБ РФ
- 17:12 25.10.2024
- Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве женщины в Челябинской области
- 17:00 25.10.2024
- Над Курской, Брянской и Орловской областями уничтожены 9 украинских беспилотников — МО РФ
- 16:40 25.10.2024
- Герман Греф: Критически важно иметь национальные модели искусственного интеллекта
- 16:32 25.10.2024
- Зеленский отказал Гутерришу в визите на Украину после саммита БРИКС — СМИ
- 16:30 25.10.2024
- В Подмосковье в 2025 году откроется первый государственный индустриальный парк в формате «все включено»
- 16:12 25.10.2024
- ВСУ потеряли за сутки на курском направлении больше 300 человек, четверо сдались в плен
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать