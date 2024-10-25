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НОВОСТИ

За вступление Молдавии в ЕС проголосовали более 50% участников референдума - ЦИК

20:20 25.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии утвердила итоги прошедшего 20 октября референдума, на котором большинство участников высказались за выступление в ЕС. Такое решение было принято на заседании, которое транслировала пресс-служба ЦИК.

«Явка на конституционном референдуме соответствовала необходимым условиям. <…> За проголосовали 749 719 избирателей, против — 739 155 голосов. Всего действительными были признаны 1 488 874 бюллетеней», — зачитала проект постановления председатель ЦИК Анжелика Караман. Оно было принято единогласно. Постановление будет направлено на утверждение в Конституционный суд.


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