За вступление Молдавии в ЕС проголосовали более 50% участников референдума - ЦИК

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии утвердила итоги прошедшего 20 октября референдума, на котором большинство участников высказались за выступление в ЕС. Такое решение было принято на заседании, которое транслировала пресс-служба ЦИК.



«Явка на конституционном референдуме соответствовала необходимым условиям. <…> За проголосовали 749 719 избирателей, против — 739 155 голосов. Всего действительными были признаны 1 488 874 бюллетеней», — зачитала проект постановления председатель ЦИК Анжелика Караман. Оно было принято единогласно. Постановление будет направлено на утверждение в Конституционный суд.





