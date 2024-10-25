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Данные о якобы контактах Маска с Путиным не подтверждаются Белым домом

21:35 25.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белый дом не подтверждает сведения о якобы наличии у администрации США данных о контактах американского предпринимателя Илона Маска с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил на онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Я видел публикацию The Wall Street Journal. Я не могу подтвердить достоверность этих данных», — заявил Кирби, посоветовав задавшему вопрос журналисту обратиться за комментариями к самому Маску.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге, что Путин не имел никаких контактов с Маском с их единственного разговора, состоявшегося до 2022 года.


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