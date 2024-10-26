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НОВОСТИ

Силы ПВО за ночь уничтожили 17 БПЛА над регионами России

08:30 26.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских БПЛА: восемь БПЛА — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Белгородской, три — над территорией Курской и два — над территорией Орловской области», — сообщили в российском военном ведомстве.

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