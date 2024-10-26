Израиль нанес удары по объектам в Иране
08:40 26.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью заявила, что наносит удары по военным объектам в Иране. Об этом сообщила в своем телеграм-канале армейская пресс-служба.
«В ответ на многомесячные непрерывные атаки иранского режима против Государства Израиль прямо сейчас Армия обороны Израиля наносит точные удары по военным объектам в Иране», — говорится в сообщении.
ВВС Армии обороны Израиля в ходе ночной атаки на Иран задействовали более 100 самолетов. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.
«Более 100 самолетов были задействованы в атаке на Иран на удалении 2 000 км, в том числе стелс-истребители F-35», — указывает издание.
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