Израиль нанес удары по объектам в Иране

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью заявила, что наносит удары по военным объектам в Иране. Об этом сообщила в своем телеграм-канале армейская пресс-служба.

«В ответ на многомесячные непрерывные атаки иранского режима против Государства Израиль прямо сейчас Армия обороны Израиля наносит точные удары по военным объектам в Иране», — говорится в сообщении.

ВВС Армии обороны Израиля в ходе ночной атаки на Иран задействовали более 100 самолетов. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

«Более 100 самолетов были задействованы в атаке на Иран на удалении 2 000 км, в том числе стелс-истребители F-35», — указывает издание.