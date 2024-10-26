Додик подтвердил угрозы в свой адрес и указал на спецподразделения Британии в Сараеве
09:00 26.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в интервью ТАСС подтвердил, что у него есть основания опасаться за свою жизнь из-за поступающих угроз, и указал на наличие британских спецподразделений в Сараеве.
«Я получал несколько предупреждений подобного рода, и, безусловно, мы не можем закрывать глаза на те факты, что некоторые отряды специального подразделения Британии были размещены в Сараеве и никто открыто не говорит об их задачах. Те угрозы, о которых я говорил, были проверены разными источниками с разных сторон, и все сводились к одному и тому же», — сказал он, комментируя данные источника ТАСС о многочисленных угрозах в его адрес и его опасениях за свою жизнь в связи с ними.
Ранее собеседник агентства сообщил, что Додик был вынужден повысить меры безопасности и с осторожностью относиться к посещению столицы Боснии и Герцеговины.
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