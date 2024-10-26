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Париж и Берлин отвергли план против вето на помощь Киеву - Bloomberg

09:30 26.10.2024 Источник: РБК

Франция и Германия не поддержали идею ЕС, позволяющую обойти вето Венгрии в вопросе оказания военной помощи Киеву, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Европейская служба внешних связей предложила государствам-членам Союза делать добровольные взносы в Европейский фонд мира, такая схема позволила бы в будущем направлять средства на основе согласия самих вкладчиков, а не единогласной поддержки, отмечает агентство.

Однако Франция и Германия, по его информации, опасаются, что такое решение может поставить под угрозу идею использования Европейского фонда мира как инструмента внешней политики. 

Остается также неясным, поддержат ли инициативу о добровольных взносах другие страны.  РБК


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