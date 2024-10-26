Париж и Берлин отвергли план против вето на помощь Киеву - Bloomberg
09:30 26.10.2024 Источник: РБК
Франция и Германия не поддержали идею ЕС, позволяющую обойти вето Венгрии в вопросе оказания военной помощи Киеву, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
Европейская служба внешних связей предложила государствам-членам Союза делать добровольные взносы в Европейский фонд мира, такая схема позволила бы в будущем направлять средства на основе согласия самих вкладчиков, а не единогласной поддержки, отмечает агентство.
Однако Франция и Германия, по его информации, опасаются, что такое решение может поставить под угрозу идею использования Европейского фонда мира как инструмента внешней политики.
Остается также неясным, поддержат ли инициативу о добровольных взносах другие страны. РБК
НОВОСТИ
- 09:00 26.10.2024
- Додик подтвердил угрозы в свой адрес и указал на спецподразделения Британии в Сараеве
- 08:50 26.10.2024
- В Иране опровергли данные о поражении 20 военных объектов при атаке со стороны Израиля
- 08:40 26.10.2024
- Израиль нанес удары по объектам в Иране
- 08:30 26.10.2024
- Силы ПВО за ночь уничтожили 17 БПЛА над регионами России
- 21:35 25.10.2024
- Данные о якобы контактах Маска с Путиным не подтверждаются Белым домом
- 20:20 25.10.2024
- За вступление Молдавии в ЕС проголосовали более 50% участников референдума - ЦИК
- 19:40 25.10.2024
- Моди и Шольц считают, что применения ядерного оружия в конфликте на Украине неприемлемо
- 18:35 25.10.2024
- На нужды СВО работает около 500 предприятий ОПК Москвы - Собянин
- 17:40 25.10.2024
- Высокая ключевая ставка больше влияет на замедление инфляции, чем на экономику — ЦБ РФ
- 17:12 25.10.2024
- Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве женщины в Челябинской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать