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НОВОСТИ

США готовы отражать возможный ответный удар Ирана по Израилю — американский чиновник

10:00 26.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты в полной мере готовы принять участие в отражении возможного удара Ирана в ответ на нынешний обстрел со стороны Израиля. Об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга, выступая в пятницу поздно вечером на специальном брифинге для журналистов, который был посвящен удару Израиля по Ирану.

«Если Иран решит отвечать, то мы в полной мере вновь готовы отражать любое нападение», — сказал американский чиновник.

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