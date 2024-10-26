США готовы отражать возможный ответный удар Ирана по Израилю — американский чиновник

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты в полной мере готовы принять участие в отражении возможного удара Ирана в ответ на нынешний обстрел со стороны Израиля. Об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга, выступая в пятницу поздно вечером на специальном брифинге для журналистов, который был посвящен удару Израиля по Ирану.

«Если Иран решит отвечать, то мы в полной мере вновь готовы отражать любое нападение», — сказал американский чиновник.