0
0
99
НОВОСТИ

Шесть заключенных сбежали из ИК-2 в Липецкой области

11:00 26.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть осужденных совершили побег из исправительной колонии № 2 в Липецкой области, ведется поиск, работает межведомственная группа. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Игорь Артамонов.

«Шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии № 2. В настоящий момент все оперативные службы сосредоточены на их поиске, работает межведомственная группа. Управлением ФСИН по Липецкой области во взаимодействии с МВД, Росгвардией и ФСБ организованы необходимые мероприятия по розыску и задержанию преступников», — написал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:30 26.10.2024
Тайвань зафиксировал приближение 22 летательных аппаратов и 5 кораблей КНР
0
125
10:00 26.10.2024
США готовы отражать возможный ответный удар Ирана по Израилю — американский чиновник
0
195
09:30 26.10.2024
Париж и Берлин отвергли план против вето на помощь Киеву - Bloomberg
0
280
09:00 26.10.2024
Додик подтвердил угрозы в свой адрес и указал на спецподразделения Британии в Сараеве
0
283
08:50 26.10.2024
В Иране опровергли данные о поражении 20 военных объектов при атаке со стороны Израиля
0
291
08:40 26.10.2024
Израиль нанес удары по объектам в Иране
0
329
08:30 26.10.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили 17 БПЛА над регионами России
0
288
21:35 25.10.2024
Данные о якобы контактах Маска с Путиным не подтверждаются Белым домом
0
764
20:20 25.10.2024
За вступление Молдавии в ЕС проголосовали более 50% участников референдума - ЦИК
0
944
19:40 25.10.2024
Моди и Шольц считают, что применения ядерного оружия в конфликте на Украине неприемлемо
0
801

Возврат к списку