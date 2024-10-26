Шесть заключенных сбежали из ИК-2 в Липецкой области
11:00 26.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шесть осужденных совершили побег из исправительной колонии № 2 в Липецкой области, ведется поиск, работает межведомственная группа. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Игорь Артамонов.
«Шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии № 2. В настоящий момент все оперативные службы сосредоточены на их поиске, работает межведомственная группа. Управлением ФСИН по Липецкой области во взаимодействии с МВД, Росгвардией и ФСБ организованы необходимые мероприятия по розыску и задержанию преступников», — написал он.
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