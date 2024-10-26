Иран воспользуется неотъемлемым правом ответить на атаку Израиля — МИД

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран, основываясь на Уставе ООН, считает себя обязанным ответить на удар Израиля по иранской территории. Об этом говорится в заявлении МИД исламской республики.

«Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран решительно осуждает агрессивные действия сионистского режима (Израиля — прим. ТАСС) против ряда военных центров в Иране и рассматривает их как явное нарушение международного права и Устава ООН, а именно принципа воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости других стран», — отмечается в заявлении. В нем говорится, что «Иран, основываясь на неотъемлемом праве на законную защиту, которое также отражено в статье 51 Устава ООН, считает себя вправе и обязанным защищаться от актов иностранной агрессии».