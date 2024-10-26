Число нелегалов, прибывших в Британию в этом году, превысило показатели 2023 года
13:00 26.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число нелегальных иммигрантов, прибывших в Великобританию через Ла-Манш с начала 2024 года, достигло 29 578 человек. Согласно данным, обнародованным МВД королевства, это больше, чем за весь 2023 год, когда этим маршрутом воспользовались 29 437 нелегалов.
Это по-прежнему меньше рекордного показателя 2022 года, когда в королевство по морю незаконно переправилось 45,7 тыс. человек. Вместе с тем рост числа нелегалов делает более уязвимым для критики стремительно теряющее популярность правительство лейбористов, пришедших к власти в стране по итогам июльских выборов в парламент.
НОВОСТИ
- 14:00 26.10.2024
- Двое сбежавших из липецкой ИК-2 заключенных задержаны в Тамбовской области
- 12:30 26.10.2024
- Иран воспользуется неотъемлемым правом ответить на атаку Израиля — МИД
- 12:00 26.10.2024
- Рост долговой нагрузки развитых стран угрожает глобальной финстабильности — Минфин РФ
- 11:30 26.10.2024
- Володин напомнил о законах, которые вступят в силу в ноябре
- 11:00 26.10.2024
- Шесть заключенных сбежали из ИК-2 в Липецкой области
- 10:30 26.10.2024
- Тайвань зафиксировал приближение 22 летательных аппаратов и 5 кораблей КНР
- 10:00 26.10.2024
- США готовы отражать возможный ответный удар Ирана по Израилю — американский чиновник
- 09:30 26.10.2024
- Париж и Берлин отвергли план против вето на помощь Киеву - Bloomberg
- 09:00 26.10.2024
- Додик подтвердил угрозы в свой адрес и указал на спецподразделения Британии в Сараеве
- 08:50 26.10.2024
- В Иране опровергли данные о поражении 20 военных объектов при атаке со стороны Израиля
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать