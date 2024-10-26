Число нелегалов, прибывших в Британию в этом году, превысило показатели 2023 года

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число нелегальных иммигрантов, прибывших в Великобританию через Ла-Манш с начала 2024 года, достигло 29 578 человек. Согласно данным, обнародованным МВД королевства, это больше, чем за весь 2023 год, когда этим маршрутом воспользовались 29 437 нелегалов.

Это по-прежнему меньше рекордного показателя 2022 года, когда в королевство по морю незаконно переправилось 45,7 тыс. человек. Вместе с тем рост числа нелегалов делает более уязвимым для критики стремительно теряющее популярность правительство лейбористов, пришедших к власти в стране по итогам июльских выборов в парламент.