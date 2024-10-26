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НОВОСТИ

Двое сбежавших из липецкой ИК-2 заключенных задержаны в Тамбовской области

14:00 26.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое из шести сбежавших из исправительной колонии № 2 в Липецке заключенных задержаны в Тамбовской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«По оперативной информации, двое сбежавших заключенных задержаны в Тамбовской области. Спецслужбы продолжают мероприятия по розыску и задержанию преступников», — написал губернатор.

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