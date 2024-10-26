Двое сбежавших из липецкой ИК-2 заключенных задержаны в Тамбовской области

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое из шести сбежавших из исправительной колонии № 2 в Липецке заключенных задержаны в Тамбовской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«По оперативной информации, двое сбежавших заключенных задержаны в Тамбовской области. Спецслужбы продолжают мероприятия по розыску и задержанию преступников», — написал губернатор.