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НОВОСТИ

Минобороны РФ сообщило об освобождении Александрополя в ДНР

15:00 26.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Александрополь в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения Южной группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.

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