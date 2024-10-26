Минобороны РФ сообщило об освобождении Александрополя в ДНР

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Александрополь в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения Южной группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.